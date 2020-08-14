Как Россия стала брендом для противников Трампа

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн намерен рассказать о тайном сговоре Дональда Трампа с Россией в своей книге. «Нелояльность: правдивая история бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» выйдет в сентябре и расскажет о рабочих моментах и личном общении юриста с главой Белого дома.

«Для одной половины американцев Дональд Трамп был, по сути, мошенником, контролируемым Россией, который лгал и жульничал на пути к Белому дому. Для другой половины – в основном, его сторонников — вся история с Россией была "охотой на ведьм", выдуманной демократической партией, не способной принять факт того, что Хиллари Клинтон проиграла честно. Это стало одним из самых неожиданных поражений в истории президентских выборов в США», — говорится в аннотации к книге Коэна.

Коэн заявляет, что обе стороны сильно ошибаются. По версии экс-адвоката, Трамп действительно шел на контакт с Россией, однако делал это «не таким сложным методом, который подразумевают его критики». Юрист утверждает, что победа нынешнего президента на выборах в 2016 году была достигнута нечестным путем.

Автор книги сравнивает Трампа с главой мафиозного клана, который «не возражал бы, если бы я (Коэн) был мертв». Сам писатель недалеко ушел от криминальной сферы: в конце 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения за ряд финансовых преступлений. В личную копилку юриста попали нарушения правил финансирования предвыборной кампании, уклонение от уплаты налогов и всевозможные махинации в банковской сфере.

Из заключения Коэна вызволил коронавирус: угроза массового заражения заключенных в федеральных тюрьмах вынудила руководство освободить узников с наименее криминальными статьями. В июле юрист написал в своем Twitter, что почти закончил откровенную книгу про Дональда Трампа. Из-за этого заявления правоохранители отозвали досрочное освобождение, Коэн вновь отправился за решетку.

Окончательно из тюрьмы экс-адвокат Трампа вышел с помощью частной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (American Civil Liberties Union, ACLU). Оказавшись на свободе, Коэн обвинил Республиканскую партию США (представителем которой является Трамп) в том, что она «угрожает американской конституции, которая сейчас находится в большой опасности».

Член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков объяснил «Политике Сегодня», что после публикации другого «экса», бывшего советника Трампа Джона Болтона, экс-адвокат вряд ли сможет поразить общественность каким-то новыми фактами об американском президенте.

«У Коэна сейчас очень сильно испорчена репутация после судимости и финансовых преступлений. А мы прекрасно понимаем, что если юрист теряет лицензию и возможность зарабатывать деньги, он попытается чем-то этот момент компенсировать. Я не верю, что он напишет сенсационную книгу, где будут невероятные подробности, о которых не знал бы, к примеру, Болтон», — сказал эксперт.

Напомним, Болтон был советником 45-го президента США с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. В конце июня 2020 года он выпустил книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней Болтон описывает свою работу в Вашингтоне, а также случаи, которые не в лучшем свете выставляют президента.

По словам экс-советника, в администрации американского лидера имеют место интриги, напряженные отношения между сотрудниками и довольно глупые ситуации, героем которых становится Трамп. Если верить Болтону, американский лидер не знал, входит ли Финляндия в состав России, и обладает ли Великобритания ядерным оружием.

Судаков обратил внимание, что, в отличие от фигуры Болтона, Коэн не может похвастаться той же степенью социальной защищенности. Американист заверил, что если в книге «Нелояльность» будут содержатся ранее обговоренные и засекреченные деловым этикетом данные, то экс-юрист имеет все шансы в третий раз отправится за решетку.

«Коэн просто зарабатывает деньги и очки в политической игре. Но вспомните, как все ждали книгу Болтона, как все хотели увидеть сенсационные материалы, которые просто уничтожат авторитет Трампа. Болтон также понадеялся, что получит хорошие индульгенции от демократической партии. И что? Книга вышла, Болтон получил только гонорар», — обратил внимание политолог.

Именно для дополнительных преференций Коэн и вводит в игру Россию, подчеркнул Судаков. Новые подробности о «российском вмешательстве», которое не смог доказать даже специальный прокурор Роберт Мюллер, могут заинтересовать потенциального читателя. Тем более на носу новые выборы президента, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

«Россия становится некой приманкой, на которой можно заработать. Если еще кто-то из бывших приближенных Трампа напишет книгу, где будет упоминаться Россия, она будет покупаться. Бренд той "России", которая постоянно якобы вмешивается в выборы, раскручен в США очень сильно. И, в теории, любой человек из команды Трампа, который был ранее уволен, сможет на этом сыграть», — добавил Судаков.

Член-корреспондент Академии Военных наук заверил, что громких сенсаций от книги Коэна можно не ждать. Разглашение рабочих моментов для экс-юриста будет означать тюремное заключение, которое рискует стать пожизненным.

Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, в результате которых победил республиканец Дональд Трамп. Расследованием инцидента занялся спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года прокурор не смог предоставить ни одного доказательства причастности РФ к президентской гонке и выборам.