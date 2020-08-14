Украинские силовики провели учения с использованием систем залпового огня

ВСУ провели плановые учения расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка-У" на одном из полигонов Херсонской области. Об этом стало известно в пятницу, 14 августа.

По информации командования объединенных сил ВСУ, мероприятия по боевой подготовке украинских силовиков проходят, согласно плану, ежедневно. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, уточняется в сообщении.

По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, украинские военные демонстрируют хорошую военную подготовку и умения, а также высокое профессиональное мастерство.