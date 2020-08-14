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17:16   14 Августа 2020
Армия

Украинские силовики провели учения с использованием систем залпового огня

Украинские силовики провели учения с использованием систем залпового огня

ВСУ провели плановые учения расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка-У" на одном из полигонов Херсонской области. Об этом стало известно в пятницу, 14 августа.

По информации командования объединенных сил ВСУ, мероприятия по боевой подготовке украинских силовиков проходят, согласно плану, ежедневно. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, уточняется в сообщении.

По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, украинские военные демонстрируют хорошую военную подготовку и умения, а также высокое профессиональное мастерство.

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Автор: Яна Либерман
#украина #всу #"Точка-У"

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