Ракетчики ЗВО провели электронные учения с комплексами "Искандер"

Ракетные расчеты комплексов "Искандер-М" ЗВО провели электронные стрельбы в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Во время проведения учений ракетчики отразили атаку диверсионно-разведывательных отрядов условного противника, а также отрабатывали преодоление очагов заражения. После прибытия в условленное место, экипажи "Искандеров" замаскировали свою технику, отработали нормативы по скорости развертывания комплексов в боевое состояние, наладили бесперебойную связь, и провели электронные пуски ракет.

Прорабатывалось изменение положений комплексов из походного в боевое, загрузка ракеты из транспортной машины в пусковую установку, была организована оборонительная позиция вокруг техники.

Ранее прошли учения экипажей оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" в Оренбургской области силами 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО). Электронными пусками ракет были уничтожены штаб и склад условного противника.