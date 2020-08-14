Китайские СМИ рассказали о появлении нового «убийцы авианосцев»

Министерство обороны КНР впервые рассказало миру о существовании собственного «уничтожителя авианосцев» - нового бомбардировщика H-6J, который может быть вооружен сверхзвуковыми и противокорабельными ракетами.

Об успешно прошедших в Южно-Китайском море испытаниях новейшего военного самолета журналистам рассказал заместитель главы информационного отдела китайского Минобороны Жэнь Гоцян, слова которого приводит издание The Paper.

По словам Гоцяна, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела военные учения повышенной интенсивности с участием нового бомбардировщика H-6J, который существенно повышает боеспособность китайской морской авиации. Это, отметил военный чиновник, стало первой демонстрацией новой боевой машины.

На вооружении НОАК серия бомбардировщиков Н-6 стоит с 1969 года, и новый H-6J, как и несколько поколений самолетов для морской авиации и Военно-воздушных сил КНР, был создан на базе Н-6.

Прототипом H-6J стал самолет третьего поколения H-6К. Новая машина отличается от своего предшественника модификацией внутреннего и подвесного оборудования в соответствии со спецификой их использования. Кроме того, H-6J может взять на борт одновременно до шести ракет, включая сверхзвуковые YJ-12 и противокорабельные YJ-83. Но в будущем новый бомбардировщик планируется вооружить ракетами YJ-18, которая способна действовать и в сверхзвуковом и в дозвуковом режимах. Дальность действия этой ракеты составляет более 450 километров, что позволяет использовать H-6J для дальних операций, не подвергая самолет риску входа в зону действия противовоздушной обороны возможного противника.