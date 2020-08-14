Сбербанк не подтвердил введение платы за сообщения о переводах

Информация об отмене бесплатной рассылки уведомлений, подтверждающих поступление переводов на карту, не соответствует действительности, заявили в Сбербанке.

Клиенты продолжат получать технические SMS-сообщения по нулевому тарифу, никаких новых комиссий не вводится, подчеркнула пресс-служба кредитной организации. Также в сообщении говорится, что многие уже используют новую модель информирования с расширенным функционалом в приложении "Сбербанк Онлайн". Она более удобна и безопасна, включает в себя детали по операциям и остатки после совершения перевода.

СМИ распространили 14 августа новость о том, что уведомления теперь будут доступны только при подключении соответствующей услуги стоимостью 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей — для стандартных, а бесплатной она якобы останется лишь для премиальных и кредитных карт.