Российско-белорусский совет выразил надежду на прекращение протестов в РБ

Представители Российско-белорусского делового совета обратились к руководству Республики Беларусь и к митингующим с просьбой перейти к мирному урегулированию обстановки в государстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Уралхим".

В сообщении сказано, что необходимо остановить кровопролитные процессы в Белоруссии, поскольку они являются бессмысленными. Также нужно сформировать специальный комитет национального спасения, который будет вести переговоры с руководством страны от лица протестующих.

В компании также обратили внимание на то, что Российская Федерация не должна оставаться в стороне от происходящих на территории Белоруссии процессов, пишет ТАСС.