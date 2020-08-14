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Российско-белорусский совет выразил надежду на прекращение протестов в РБ

Российско-белорусский совет выразил надежду на прекращение протестов в РБ

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16:39   14 Августа 2020
Политика

Российско-белорусский совет выразил надежду на прекращение протестов в РБ

Российско-белорусский совет выразил надежду на прекращение протестов в РБ

Представители Российско-белорусского делового совета обратились к руководству Республики Беларусь и к митингующим с просьбой перейти к мирному урегулированию обстановки в государстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Уралхим".

В сообщении сказано, что необходимо остановить кровопролитные процессы в Белоруссии, поскольку они являются бессмысленными. Также нужно сформировать специальный комитет национального спасения, который будет вести переговоры с руководством страны от лица протестующих.

В компании также обратили внимание на то, что Российская Федерация не должна оставаться в стороне от происходящих на территории Белоруссии процессов, пишет ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #протесты #уралхим

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