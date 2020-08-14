Группа мошенников вывела за пределы РФ несколько миллиардов рублей

Полиция пресекла деятельность группы аферистов, которые успели незаконно вывести из России миллиарды рублей. Операции они проводили через счета подконтрольных компаний, а получателями становились биржевые торговцы из Киргизии и Казахстана.

Крупный канал незаконного вывода средств за пределы страны перекрыт МВД РФ. Как сообщила ТАСС официальный представитель полиции Ирина Волк, подозреваемые участники организации за время ее деятельности успели вывести несколько миллиардов рублей. Они проворачивали операции, используя счета подконтрольных компаний. С них деньги утекали нерезидентам, торговавшим на бирже в Казахстане и Киргизии.

Спецоперация по пресечению преступной деятельности группы прошла в Москве и ряде регионов страны, добавили в МВД. Полицейским удалось задержать предполагаемого организатора мошеннической группы. Ему запрещено выполнять определенные действия. Расследование уголовного дела о незаконном выводе средств продолжается.