Белорусский премьер-министр прибыл к протестующим тракторного завода

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод, чтобы поговорить с протестующими работниками предприятия.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила окончательные результаты президентских выборов, основной день которых прошел 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

ЦИК объявил Лукашенко победителем. Начиная с вечера 9 августа, в Минске и некоторых других городах республики проходят акции протестов. Участники не согласны с результатами президентских выборов.