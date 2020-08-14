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 Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ

Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ
Сбербанк не подтвердил введение платы за сообщения о переводах

Сбербанк не подтвердил введение платы за сообщения о переводах

 Сатановский: интеллектуалы Алексиевич и Спиваков продали Лукашенко в момент

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15:57   14 Августа 2020
Политика

Белорусский премьер-министр прибыл к протестующим тракторного завода

Белорусский премьер-министр прибыл к протестующим тракторного завода

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод, чтобы поговорить с протестующими работниками предприятия.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила окончательные результаты президентских выборов, основной день которых прошел 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

ЦИК объявил Лукашенко победителем. Начиная с вечера 9 августа, в Минске и некоторых других городах республики проходят акции протестов. Участники не согласны с результатами президентских выборов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#премьер-министр #белоруссия #тракторный завод

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