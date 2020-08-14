Войска РФ отработали комбинацию «Солнцепеков» и «Метеоров» с БПЛА «Форпост»

Военнослужащие подразделения войск РХБ (радиационной, химической и биологической защиты) и инженерно-саперных частей, принимающие участие в крупнейших в текущем году учениях двух общевойсковых армий, применили на полигоне под Оренбургом тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и установки разминирования «Метеор».

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа сообщает общероссийская военная газета ВПК.

Как отмечается, более двух тысяч военнослужащих приняли участие в практических действиях финального розыгрыша учений, проведя инженерную разведку на основных маршрутах движения колонн при помощи селективных металлоискателей ИМПС-2, а затем осуществив дистанционно разминирование участков местности при помощи установок УР-77 «Метеор».

«В это же время, действуя с закрытых огневых позиций, специалисты расчетов ТОС-1А «Солнцепек» отработали создание непрерывной перемещающейся линии плотного огневого воздействия на позиции обороняющегося противника. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» сковали условного противника в маневре залповым огнем и деморализовали его живую силу, используя 220-миллиметровые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в ходе учений военнослужащие инженерных подразделений и войск РХБ защиты совместно отработали создание «огненного вала», используя для этого противотанковые мины и зажигательные фугасы. «Огненный вал» используется для того, чтобы деморализовать живую силу условного противника и помешать ему эффективно использовать технику, а также средства связи и управления.

Также пресс-служба ЦВО отмечает, что всего в проходивших с 10 по 14 августа двусторонних учениях участие принимали более 12 тысяч военнослужащих41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа. При этом было задействовано три тысячи единиц техники.

За прошедшие четыре дня на четырех полигонах Поволжья и Сибири военнослужащие двух армий отрабатывали совместные практические действия при участии мотострелковых и танковых подразделений, группировок артиллерии, ракетных войск, ПВО, оперативной тактической и армейской авиации, РХБ защиты, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и материально технического обеспечения, а также с участием расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10», «Элерон» и «Форпост».