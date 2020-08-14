Военный обозреватель усомнился в преимуществе пистолета «Полоз» над ПМ

Центральный институт точного машиностроения (входит в «Ростех») создал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников МВД и Росгвардии. Новинку покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Россия регулярно обновляет свой арсенал, однако современным конструкторам редко удается превзойти достижения предшественников.

«Это любимая болезнь наших оружейников. Каждый день, каждый месяц создают новые пистолеты, автоматы, пулеметы. И это еще одна попытка создать что-то новое», — сказал Баранец в комментарии «Политике Сегодня».

Пистолет Макарова (ПМ) с магазином на восемь патронов неоднократно хотели заменить, но «он так и не уходит», заметил военный обозреватель. Магазин «Полоз» рассчитан на 15 или 18 патронов, а это достаточное преимущество перед ПМ. Калибр обоих пистолетов одинаковый — 9 миллиметров.

«Это чрезвычайно важно как для МВД, Росгвардии, ФСБ, так и других силовых структур, но в этом "Полоз" не нов. У нас не так давно создали пистолет "Удав", который тоже имеет в обойме 18 патронов», — отметил Баранец.

Дальность поражения «Полоза», по словам создателей, до 50 метров. Однако у ПМ такая же характеристика прицельной дальности. Баранец не исключил, что конструкторы могли приукрасить характеристики нового пистолета.

«Даже самые толковые стрелки из ПМ с трудом поражали цели на расстоянии 30 метров. Пусть будет на совести создателей. Чтобы убедиться, что новый пистолет поражает цель на дальности до 50 метров, надо много взять свидетелей и провести гигантское количество стрельб. Знаете, любой пистолет стреляет, но поражающая способность вызывает большие сомнения», — объяснил позицию Баранец.

Также военный обозреватель добавил, что конструкторы часто преувеличивают достоинства своих детищ, однако очевидное преимущество у «Полоза» перед ПМ есть. Он легче.

«Это удалось сделать за счет композитных материалов. Это не сталь. Композитные материалы всегда легче железа. Вес пистолета 730 граммов без патронов, но почти такой же и у "Макарова", и у "Удава", и у других пистолетов», — разъяснил Баранец.

Баранец призвал не спешить с выводами о «Полозе» и дождаться оценки специалистов.

«Не будем спешить с комплиментами "Полозу". Хорошо, что пистолет сделали, хорошо, что его покажут на форуме, но давайте подождем мнения специалистов и получим объективную картину. В любом случае, регулярное создание новых видов пистолетов в стране — отрадный факт», — подытожил Баранец.