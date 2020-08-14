Тихановская готова к диалогу с действующей властью РБ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что она готова идти на переговоры с властями Белоруссии.

В пятницу, 14 августа, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с заявлением. Она рассказала, что готова пойти на переговоры с главными лицами белорусской власти и обсудить текущее положение дел.

Добавим, 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные данные по голосованию за президента страны. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.