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15:50   14 Августа 2020
Экономика

Депутат подверг Сбербанк критике за платные уведомления

Депутат подверг Сбербанк критике за платные уведомления

Руководство Сбербанка приняло решение сделать платной услугу информирования клиентов о начислении средств. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал новые правила циничными, так как они могут ударить по доходам пенсионеров.

Переход на новую систему уведомлений был начат Сбербанком еще в июле текущего года. Теперь организация предлагает ежемесячно оплачивать услугу получения информации о статусе своего счета. Стоимость месяца подписки на сервис будет стоить 60 рублей. Для многих граждан эта трата может быть ударом по бюджету, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Многие клиенты Сбербанка являются пенсионерами, которые выбрали счет "Сбера" для получения социальных выплат, слова парламентария передает издание URA.RU. Существует опасность, что столь "циничное" взимания средств станет способ взимать деньги с далеко не самых состоятельных граждан.

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Автор: Илья Романович
#россия #госдума #пенсии #сбербанк #пенсионеры

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