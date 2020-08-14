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 Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ

Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ
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15:46   14 Августа 2020
Общество

Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ

Либеральное издание "7х7" рекламирует "неформальную конференцию" против РФ

"Неформальная конференция" под названием "Баркемп" активно рекламируется либеральным изданием "7х7". Под видом мероприятия для "думающей" молодежи проходит собрание со спикерами, работающими во вред интересам России.

Лекции организовываются ежегодно в течение восьми лет в различных городах Российской Федерации. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции "Баркемп" состоится в удаленном формате. Планируются прямые эфиры и конференции в Zoom. Главной темой мероприятий в этому году станет "солидарность общества" в XXI веке. Спикерами станут эксперты из разных областей — от либеральных журналистов до ЛГБТ-активистов и психиатров, пишет Nation News.

Одним из главных лекторов "неформальной конференции" стал главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. Тверской суд Москвы оштрафовал его на 15 тыс. рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Еще один спикер — Тони Лашден. Девушка с мужским именем известна за счет того, что отказалась читать книги, которые написали представители сильного пола.

Организатором "Баркемпов" является издание "7х7". Его представители приглашают на мероприятия "дружественных" спикеров из "Команды 29". Изначально целью организации являлось ведение правозащитной деятельности. По факту же она занималась подготовкой политической провокации с целью дискредитировать правоохранительные органы РФ. Смена вектора "неформальной конференции" на политический может иметь цель "взращивания" "протестного" электората среди молодежи и прививания западной повестки.

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Автор: Руслан Неглинный
#лекции #Баркемп #7х7

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