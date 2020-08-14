Россиян предостерегли от жуликов на курортах Турции

В российских СМИ 13 августа появились сообщения, что некоторые гиды в Турции придумали новую систему принуждения туристов к покупке экскурсий. Как пишет портал TourDom.ru, в первый же день гостям сообщают, что если они хотят выходить из отеля на улицу или посетить какую-то экскурсию, им нужно проставить в ваучерах синюю печать. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля. Сомневающихся пугают полицией, которая якобы проверяет документы.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в комментарии «Политике Сегодня» подтвердил, что такая угроза действительно существует.

«Я понимаю, что время голодное, этого жулья много. Если к туристам, которые прилетают в Турцию по линии туроператоров, кто-то пристает — им всегда есть, к кому обратиться. Представитель туроператора всегда находится на месте», — предостерег от мошенников представитель АТОР.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа, однако спустя неделю в стране была зафиксирована новая вспышка COVID-19. Депутат Госдумы Сергей Кривоносов, в частности, курирующий туризм, усомнился в объективности турецких властей в части оценки эпидемиологической ситуации.

С 10 августа самолеты стали летать в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. В первые три дня после открытия рейсов на турецкие курорты прибыли почти 65 тысяч российских туристов.

По общему количеству зараженных COVID-19 Турция занимает 17-е место в мире, а по числу умерших — на 21-м. За весь период пандемии в Турции выявлено почти 235 тысяч случаев заражения вирусом. Более пяти с половиной тысяч человек скончались.