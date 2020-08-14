Сатановский: интеллектуалы Алексиевич и Спиваков продали Лукашенко в момент

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе, и народный артист СССР Владимир Спиваков, получивший в 2014 году от президента Белоруссии орден Франциска Скорины, в один момент «продали» Александра Лукашенко, поддержав протесты против него.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил политолог Евгений Сатановский, отметив. Что признанные на Западе деятели своими высказываниями в поддержку участников белорусских беспорядков, становятся частью информационной кампании, проводящейся по отработанным на Украине в 2014 году шаблонам. Отдельные известные личности, по его словам, быстро сориентировались и поддержали происходящие в Белоруссии против Лукашенко протесты, делая публичные заявления и отказываясь от врученных батькой наград.

Ранее Светлана Алексиевич, через эфир «Радио Свобода» (включено в список иноагентов) обратилась к Лукашенко с призывом «уйти, пока не поздно», пока в стране не началась гражданская война и не пролилась кровь.

«Интеллектуалы Лукашенко «продали» в момент. Вот, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Я всегда говорил, что это тетенька скорее Ходорковского, чем белорусская – так оно и произошло», — отозвался о ее выступлении Евгений Сатановский.

Кроме того, он прокомментировал и позицию известного дирижера Владимира Спивакова, который раскритиковал политику президента Белоруссии и заявил. Что отказывается от ордена Франциска Скорины, который был ему вручен в 2014 году за гуманитарные заслуги перед РБ.

По словам Сатановского, Спиваков «отметился удивительным образом», а его отказ от ордена напоминает то, как повели себя некоторые другие артисты, после крымской весны.

«Это мы и на Украине видели по Крыму – там тоже достойнейшие и замечательнейшие внезапно впали в состояние жуткого негодования, — напомнил политолог. — Это, конечно, музыку их слушать не мешает, но как-то и самому уже не хочется. Нормальная спецоперация идет, что такого?».

Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с вечера воскресенья, 9 августа, когда в РБ прошли президентские выборы. Как сообщает белорусский ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей, на втором месте Светлана Тихановская, за которую, согласно данным ЦИК, было отдано 10% голосов.