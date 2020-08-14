Корвет проекта 22160 "Василий Быков" начал испытания на Северном флоте

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота, чтобы поучаствовать в испытаниях систем морского оружия. Об этом сообщается в пятницу, 14 августа.

По информации пресс-службы Северного флота, "Василий Быков" совершил переход в Белое море по внутренним коммуникациям и системе Беломорканала. В ближайшее время для проведения госиспытаний в Северодвинск прибудут корабли проекта 21631 и 22800 "Зеленый Дол" и "Одинцово".

Корвет проекта 20385 умеет обнаруживать и уничтожать подлодки и надводные корабли противника. Корабль предназначен для обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне, сообщает "Российская газета".