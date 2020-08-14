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15:22   14 Августа 2020
Армия

Корвет проекта 22160 "Василий Быков" начал испытания на Северном флоте

Корвет проекта 22160 "Василий Быков" начал испытания на Северном флоте

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота, чтобы поучаствовать в испытаниях систем морского оружия. Об этом сообщается в пятницу, 14 августа.

По информации пресс-службы Северного флота, "Василий Быков" совершил переход в Белое море по внутренним коммуникациям и системе Беломорканала. В ближайшее время для проведения госиспытаний в Северодвинск прибудут корабли проекта 21631 и 22800 "Зеленый Дол" и "Одинцово".

Корвет проекта 20385 умеет обнаруживать и уничтожать подлодки и надводные корабли противника. Корабль предназначен для обеспечения высадки десанта, а также для решения разнообразных задач в ближней морской зоне, сообщает "Российская газета".

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Автор: Юлия Яковлева
#василий быков #корвет #госиспытания

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