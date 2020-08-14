Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

Об этом в своем личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о том, что 24 страны-члена Евросоюза (из 27) направили Государственному департаменту США ноту протеста, в которой заявили, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права, а также подчеркнули, что европейская политика должна определяться странами Евросоюза.

«Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США», — говорится в ноте протеста, которую цитирует немецкое издание Welt.

Как отметил Алексей Пушков, несогласие с американскими экстерриториальными санкциями и регулярными угрозами их применения против членов Евросоюза, является официальной позицией Брюсселя, однако относительно «Северного потока-2» ситуация не такая однозначная.

«С «Северным потоком-2» ситуация более нюансированная: за исключением Польши и пары-тройки других стран, де-факто поддерживающих санкции США против Германии в надежде сорвать завершение «Северного потока-2», большинство стран ЕС не хотят вмешиваться в спор между Вашингтоном и Берлином. Но их симпатии все же на стороне Берлина, что и подтверждает это заявление, — пишет сенатор. — 24 из 27 стран ЕС направили!».

Напомним, ранее представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррелль заявил, что экстерриториальное применение третьими странами санкций нарушает международное право, и не может использоваться против компаний, которые ведут законный бизнес.

В то же время представитель посольства США в Берлине заявил, что, если Россия при помощи газопровода «Северный поток-2» попытается «использовать на европейском газовом рынке свое доминирующее положение», Вашингтон будет обязан принять соответствующие меры, так как ее действия будут угрожать национальной безопасности США.