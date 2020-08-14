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 Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"
15:19   14 Августа 2020
Политика

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Кинофильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" расскажут российской и зарубежной общественности о том, как Ливия стала очагом радикального ислама. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с корреспондентом интернет-издания "НьюИнформ" Кнутов напомнил, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно удерживают в тюрьме в Ливии.

Российские социологи не совершали никаких преступлений, их держат насильно в североафриканской стране более года. Об этом нужно как можно больше говорить, чтобы в конечном итоге террористы их отпустили, считает историк.

Сегодня Ливия представляет собой очаг радикального ислама, в частности речь идет о так называемом Прравительстве национального согласия (ПНС), которое поддерживается Западом.

Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА), возглавляемую фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Новый фильм "Шугалей-2" привлечет внимание общественности к политической ситуации в Ливии и поспособствует возвращению россиян на родину, заключил эксперт.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #Шугалей #кнутов

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