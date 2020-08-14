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15:06   14 Августа 2020
Политика

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы всех кандидатов на итоги выборов

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы всех кандидатов на итоги выборов

Центральная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов на итоги президентских выборов. Она объявила Александра Лукашенко победителем, набравшим 80,1% голосов.

Ранее Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании итогов выборного процесса. Президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что в Белоруссии не было свободных выборов. В ответ депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что в маленьких странах президентами часто "набирают" бухгалтеров, так как они все равно никакой роли не играют. Милонов добавил в интервью Федеральному агентству новостей, что блогер тоже не сможет управлять страной.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #цик #лукашенко

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