ЦИК Белоруссии отклонил жалобы всех кандидатов на итоги выборов

Центральная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов на итоги президентских выборов. Она объявила Александра Лукашенко победителем, набравшим 80,1% голосов.

Ранее Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании итогов выборного процесса. Президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что в Белоруссии не было свободных выборов. В ответ депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что в маленьких странах президентами часто "набирают" бухгалтеров, так как они все равно никакой роли не играют. Милонов добавил в интервью Федеральному агентству новостей, что блогер тоже не сможет управлять страной.