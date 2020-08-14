Американские аналитики нашли брешь в обороне НАТО

Российская армия может захватить всю Прибалтику всего за 60 часов, а солдаты НАТО не смогут оказать серьезного сопротивления. К таким выводам пришел независимый аналитический центр RAND (Research and Development — Исследования и разработка), который проанализировал структуру сил Североатлантического альянса на территории Европы по заказу правительства США.

«НАТО будет поставлено в ужасное положение, если Россия вторгнется в Прибалтику. <…> Проведя серию военных игр, в которых "красные" (РФ) и "синие" (НАТО) участвовали в широком спектре военных сценариев над странами Балтии, исследование RAND пришло к выводу, что для успешной обороны НАТО в регионе потребуются гораздо более крупные воздушно-наземные силы, чем те, которые в настоящее время развернуты», — говорится в отчете RAND.

Аналитики отмечают, что сейчас на территории Европы находится 30 тысяч военнослужащих армии США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в январе 2020 года заявлял, что число американских военнослужащих в Европе достигло рекордного показателя за весь XXI век. О каких именно цифрах шла речь Столтенберг не уточнил.

Контингента армии США недостаточно, чтобы оказать российским войскам серьезное сопротивление в Прибалтике, считают эксперты RAND. Если Россия «вторгнется» на территорию Европы, силы НАТО не смогут защитить «своих наиболее уязвимых членов» — Латвию, Литву и Эстонию.

Западные специалисты видят три сценария развития гипотетического вооруженного столкновения в Европе.

В первом случае войска НАТО проводят затяжную мобилизацию, теряют время и участвуют в длительном сражении, которое затянется на долгие годы. Второй сценарий, подразумевающий ядерный удар, называется маловероятным. Военные эксперты объясняют это тем, что США сокращают собственный ядерный арсенал. Последний вариант для НАТО — отдать уязвимые страны наступающему противнику. В RAND полагают, что этот вариант ввергнет Европу в состояние напряженной холодной войны, а Североатлантический альянс, скорее всего, перестанет существовать.

Аналитики RAND советуют Альянсу укрепить свои позиции:

«Военные игры показывают, что силы примерно семи бригад, включая три тяжелых бронетанковых бригады, которых, в свою очередь, поддерживают авиация и наземные войска, может быть достаточно, чтобы предотвратить быстрый захват Прибалтийских государств».

Бригада — это основное армейское формирование ВС США, которое может включать в себя от трех до четырех тысяч бойцов. Таким образом, НАТО только в одной Прибалтике следует разместить около 30 тысяч человек, а также обеспечить поддержку авиации и наземных боевых машин, говорится в исследовании RAND.

Руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганок объяснил «Политике Сегодня», что подобные стратегии публикуются в СМИ в первую очередь для гражданского населения Европы, а не для командного состава НАТО. Разговоры о «вторжении России» в ЕС нужны для наращивания сил Альянса; ведь в последнее время администрация США выражала недовольство недостаточными отчислениями партнеров в общий бюджет НАТО.

Цыганок напомнил о выводе американских солдат из Германии. Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысячи военных, не уведомив об этом власти ФРГ. Глава Белого дома объяснил решение тем, что Берлин недостаточно финансирует Североатлантический Альянс. Американский лидер требует, чтобы Германия перечисляла НАТО 2% (около 80 млрд. евро) от собственного ВВП в год, в то время, как страна выплачивает всего 1,5%.

«Наши специалисты и специалисты НАТО четко понимают соотношение военных сил и средств. Такие материалы публикуются, в основном, для мирного жителя. Его нужно запугать. Нужно показать, что без НАТО страны ЕС не выстоят. То, что на Европу никто нападать и не собирается, в США не указывают. Таким образом надеются, что общественные настроения подскажут властям, что свой вклад в бюджет НАТО нужно увеличить», — сообщил военный эксперт.

Подобная политика Вашингтона уже сработала в некоторых страна ЕС: ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс пообещал платить американским солдатам за то, что они будут находиться на территории страны. Он подчеркнул, что таким образом США покажут поддержку странам, которые серьезно думают об укреплении национальных оборонных способностей.

Польша также не осталась в стороне и выразила готовность принять у себя ядерное оружие США, от которого хочет избавиться Германия. Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер написала в Twitter, что размещение американских ракет отвечает польским интересам.

В заключении Цыганок подчеркнул, что Россия имеет неоспоримое преимущество перед всеми европейскими войсками. Укрепление стран Восточной Европы подарит НАТО небольшой шанс задержать ВС РФ, однако в случае начала серьезного противостояния Прибалтика не устоит перед российской армией.