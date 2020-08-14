Жители Триполи продолжают высказывать недовольство ПНС Ливии

Жители Триполи устроили очередную акцию протеста, выступив против произвола вооруженных группировок нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По информации Федерального агентства новостей, триполийцы устроили митинг в столичном районе Аль-Халятат. В частности, граждане негодуют в связи с захватом бойцами группировки "Ганива Киклик" квартир в недостроенных жилых домах для дальнейшей продажи. При этом ряд квартир уже был выкуплен мирными жителями, которые ожидали окончания стройки.

В Триполи люди уже не первый месяц выходят на демонстрации против местных террористов, которые защищают преступников из ПНС. Зачастую при жестких разгонах боевики применяют даже огнестрельное оружие.