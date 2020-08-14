Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью
Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

 Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом
Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

 Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"
Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью
Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

 Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом
Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

 Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"
14:40   14 Августа 2020
Политика

Жители Триполи продолжают высказывать недовольство ПНС Ливии

Жители Триполи продолжают высказывать недовольство ПНС Ливии

Жители Триполи устроили очередную акцию протеста, выступив против произвола вооруженных группировок нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По информации Федерального агентства новостей, триполийцы устроили митинг в столичном районе Аль-Халятат. В частности, граждане негодуют в связи с захватом бойцами группировки "Ганива Киклик" квартир в недостроенных жилых домах для дальнейшей продажи. При этом ряд квартир уже был выкуплен мирными жителями, которые ожидали окончания стройки.

В Триполи люди уже не первый месяц выходят на демонстрации против местных террористов, которые защищают преступников из ПНС. Зачастую при жестких разгонах боевики применяют даже огнестрельное оружие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#митинг #триполи #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...