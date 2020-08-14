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14:31   14 Августа 2020
Общество

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

СМИ начали распространять новость о недоверии медиков к российской вакцине от коронавируса, ссылаясь на результаты опросов. "Сенсаций.Нет" узнали, что на самом деле никакого исследования не было.

Опрос в Сети мог пройти любой желающий, а не только врач. Журналисты ссылались на данные исследования, которое проводилось среди 3040 врачей, 52% из них отказались бы от прививки против COVID-19. Готовность вакцинироваться выразили всего 24,5% опрошенных. Более 60% респондентов заявили о недостаточности данных о препарате, 48% человек смущает скорость изготовления вакцины.

Пользователи проходили опрос с помощью приложения "Справочник врача", которое содержит механизмы верификации юзеров, подтверждающие их медицинское образование. "Сенсаций.Нет" скачали файл из Google Play. Пользователи заполняют анкету при регистрации в приложении, где нужно указать, каким врачом является человек. Журналист издания поставил галочку в графе "Другое" и получил доступ к опросу, после чего прошел его. Назвать правдой тот факт, что исследование проводилось на территории России с участием медиков, нельзя.

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Автор: Яна Либерман
#сми #вакцина #коронавирус

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