Лукашенко одержал победу на президентских выборах в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах и вновь занял пост главы страны. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги голосования на выборах президента страны. Более 80% граждан республики поддержали кандидатуру Лукашенко, сообщили в ЦИК. Его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов избирателей, пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов упрекнул президента Литвы Гитанаса Науседу во вмешательстве в дела Белоруссии. По его мнению, прибалтийские государства "нежизнеспособны как отдельные страны".