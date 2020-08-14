Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью
Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

 Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом
Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

 Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"
Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью

Данные о недоверии медиков к вакцине от коронавируса из РФ оказались ложью
Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

 Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом
Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

Пушков объяснил, как страны ЕС относятся к спору Германии и США по «СП-2»

 Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"

Ливия стала очагом радикального ислама: Кнутов оценил фильм "Шугалей-2"
14:21   14 Августа 2020
Политика

Лукашенко одержал победу на президентских выборах в РБ

Лукашенко одержал победу на президентских выборах в РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах и вновь занял пост главы страны. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги голосования на выборах президента страны. Более 80% граждан республики поддержали кандидатуру Лукашенко, сообщили в ЦИК. Его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов избирателей, пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов упрекнул президента Литвы Гитанаса Науседу во вмешательстве в дела Белоруссии. По его мнению, прибалтийские государства "нежизнеспособны как отдельные страны".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...