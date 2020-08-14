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14:18   14 Августа 2020
Общество

Телеведущий Соловьев рассчитывает на скорое возвращение Шугалея домой

Телеведущий Соловьев рассчитывает на скорое возвращение Шугалея домой

Выход второй части фильма "Шугалей-2" позволит создать общественный резонанс вокруг ситуации с похищением российских социологов в Ливии. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

В беседе с корреспондентом интернет-издания Nation News Соловьев заявил о важности "Шугалея-2". По его словам, выход нового кино поможет нашим согражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации, скорее вернуться на родину. Журналист признался, что не успел посмотреть первую часть фильма, но отметил, что видел трейлер сиквела и знает, о чем там идет речь. Он добавил, что надеется на скорое возвращение россиян.

Напомним, первая часть фильма "Шугалей" повествует о нелегкой судьбе российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся в Ливию для проведения социологического исследования. Россияне согласовали свой визит с местными властями, однако через какое-то время их похитили террористы. Ученых бросили в тюрьму "Митига", где убивают и пытаются заключенных. Уже более года наши ребята находятся в плену у боевиков. Им не предъявляют никаких обвинений, но и не отпускают на родину.

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Автор: Юлия Яковлева
#соловьев #митига #Шугалей

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