Телеведущий Соловьев рассчитывает на скорое возвращение Шугалея домой

Выход второй части фильма "Шугалей-2" позволит создать общественный резонанс вокруг ситуации с похищением российских социологов в Ливии. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

В беседе с корреспондентом интернет-издания Nation News Соловьев заявил о важности "Шугалея-2". По его словам, выход нового кино поможет нашим согражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации, скорее вернуться на родину. Журналист признался, что не успел посмотреть первую часть фильма, но отметил, что видел трейлер сиквела и знает, о чем там идет речь. Он добавил, что надеется на скорое возвращение россиян.

Напомним, первая часть фильма "Шугалей" повествует о нелегкой судьбе российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся в Ливию для проведения социологического исследования. Россияне согласовали свой визит с местными властями, однако через какое-то время их похитили террористы. Ученых бросили в тюрьму "Митига", где убивают и пытаются заключенных. Уже более года наши ребята находятся в плену у боевиков. Им не предъявляют никаких обвинений, но и не отпускают на родину.