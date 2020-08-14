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14:17   14 Августа 2020
Общество

Дети в Петербурге с сентября начнут обучение в 19 новых учреждениях

Дети в Петербурге с сентября начнут обучение в 19 новых учреждениях

Школьники и дошколята в Санкт-Петербурге с началом учебного года пойдут в новые образовательные учреждения. В их числе семь школ и 12 детских садов.

Всего в новом учебном году в Северной столице детей начнут принимать в 19 новых учреждениях. Школьники пойдут получать образование в семи новых школах, а дошколята будут проводить время в 12 только отстроенных детских садах. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор города на Неве Александр Беглов пообещал горожанам усилить контроль за масочным режимом. Градоначальник напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Носить защитные маски следует в общественных местах, транспорте, аптеках и такси.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #детские сады #школы

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