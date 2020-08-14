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13:57   14 Августа 2020
Политика

Киев и Берлин настаивают на скорейшем проведении встречи по Донбассу

Киев и Берлин настаивают на скорейшем проведении встречи по Донбассу

Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас по телефону обсудили возможность проведения встречи глав МИД в "нормандском формате".

Последние переговоры главы МИД по Донбассу состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции. По телефону Кулеба и Масс обсудили ситуацию на востоке страны.

Как отмечается в материале РИА Новости, представитель Киева сообщил о действии в Донбассе режима прекращения огня и всеобщего перемирия. Стороны обговорили возможные контакты на уровне министров иностранных дел.

Кулеба поблагодарил своего немецкого коллегу за готовность поставить в Украину 18 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Также дипломаты обменялись мнениями по происходящим в Белоруссии событиям.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #германия

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