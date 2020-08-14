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13:57   14 Августа 2020
Экономика

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Гречка названа самым подорожавшим в России за год продуктом

Цена гречневой крупы за год выросла в 1,7 раза — до 87,1 рубля за килограмм. Это самый подорожавший продукт в России, по данным Росстата.

Подорожание гречки объясняется большим ажиотажем, который наблюдался в начале весны текущего года. Перед введением режима самоизоляции россияне начали активно скупать некоторые продукты длительного хранения. Приоритет был отдан крупам, сообщает издание "Ведомости".

В сравнении с весной 2019 года, спрос на гречневую крупу вырос на 200%. Поставщики воспользовались дефицитом продукта и стоимость гречки выросла в разы.

Существенного снижения цены на крупу стоит ожидать в октябре, когда на рынок поступит новый урожай, уверены производители. Также на цены повлияет и то, что россияне уже совершили массовую закупку гречки.

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Автор: Руслан Неглинный
#продукты #цена #гречка #подорожание

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