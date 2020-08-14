Брутер: запрет США на достройку «СП-2» заставит РФ принять жесткие решения

Попытка Европы защитить свой бизнес, которая выразилась в том, что представители 24 стран-членов Евросоюза направили в Госдеп США ноту протеста против ужесточения санкций США, направленных против достройки российского газопровода «Северный поток – 2», может привести к обратному результату.

Такое мнение в беседе с информагентством NationNews высказал политолог Владимир Брутер, который считает, что в ответ Штаты могут не ослабить санкции, а напротив ужесточить их, и, если бы не предстоящие выборы в США, Дональд рамп уже давно бы ввел новые ограничительные меры и против российского проекта, и против европейских компаний, участвующих в его реализации.

«Я думаю, что следующие санкции будут ближе к сентябрю, в зависимости от ситуации. Например, согласится ли Владимир Путин на импровизированный G7, будут ли идти по этому поводу переговоры. Здесь есть много дополнительных моментов», — отметил политолог.

У Германии, по словам Брутера, нет никаких методов борьбы в сложившейся ситуации, так как она зависит от американского рынка, в то время, как США от немецкого рынка не зависят. Поэтому у Берлина нет даже возможности угрожать контрсанкциями.

«Мы это видим на примере России, когда нет возможности отказаться полностью от использования доллара, ввести какие-то ответные санкции. Мировая экономика не симметрична. Она не предполагает, что в ответ на действия США можно провести такие же действия», — объяснил эксперт.

Европа, по его словам, во многом зависит от Штатов, и ей придется своими силами решать проблему, если американские санкции, например, прямо запретят достраивать и эксплуатировать «Северный поток-2».