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13:50   14 Августа 2020
Происшествия

СМИ: в Сети появился протокол о признании Ефремовым вины в ДТП

СМИ: в Сети появился протокол о признании Ефремовым вины в ДТП

СМИ сообщили о том, что недавно опубликовали фотографии протокола, в котором говорится о том, что актер Михаил Ефремов признает свою вину в произошедшей аварии на Садовом кольце со смертельным исходом.

Информация о документе появилась 14 августа. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Также на изображении видна подпись адвоката деятеля искусства Эльмана Пашаева. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее актриса Мария Миронова отметила, что если бы ситуация произошла в США, то виновнику ДТП, помимо срока, грозил бы и штраф.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #михаил ефремов #Эльман Пашаев

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