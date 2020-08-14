Милонов: Спрашивать мнение Науседы никто не будет

Литовский президент Гитанас Науседа не должен вмешиваться в дела Белоруссии и делать заявления о политической ситуации в этой стране. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) в пятницу.

Накануне Науседа раскритиковал президентские выборы в Белоруссии. Он заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным лидером страны. Глава Литвы также предположил, что если Запад будет пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия может быть полностью включена в состав РФ.

Милонов, комментируя высказывание Науседы для ФАН, напомнил, что в таких маленьких странах, как Литва, Латвия и Эстония, президент не играет никакой роли. Именно поэтому, по мнению депутата, "их набирают из бухгалтеров". В других государствах президент — это сильная личность, которая несет ответственность за развитие страны и свой народ. Милонов признал, что Лукашенко, возможно, "жестит", но это лучший выбор, чем быть "президентом-блогером".