Президент России оценил ситуацию с безработицей в стране

Уровень безработицы в России немного подрос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Архангельской области Александром Цыбульским.

Пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех граждан, которые оказались временно без работы, отметил глава российского государства. Владимир Путин попросил Александра Цыбульского обратить внимание на этот факт. По словам президента РФ, предпосылки для эффективного решения подобных вопросов есть.