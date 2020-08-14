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13:32   14 Августа 2020
Армия

Корабли Турции и Греции задели друг друга в водах Средиземного моря

Корабли Турции и Греции задели друг друга в водах Средиземного моря

Греческий фрегат Limnos и турецкий Kemalreis в на востоке Средиземного моря задели друг друга при маневрировании, сообщил греческий портал Armyvoice.gr.

Журналисты отмечают, что имело место лишь касание, а столкновения не произошло. При этом известно, что Генштаб национальной обороны Греции пока официально не подтверждает произошедшее.

Греческо-турецкий конфликт разгорелся после объявления Анкарой о планах проводить разведку месторождений газа и нефти у берегов Эгейского моря, принадлежащих Афинам. Агрессивными действиями турок недовольны и в Европе. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию остановить одностороннюю разведку полезных ископаемых в этом регионе.

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Автор: Василий Пименов
#турция #греция #средиземное море

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