Корабли Турции и Греции задели друг друга в водах Средиземного моря

Греческий фрегат Limnos и турецкий Kemalreis в на востоке Средиземного моря задели друг друга при маневрировании, сообщил греческий портал Armyvoice.gr.

Журналисты отмечают, что имело место лишь касание, а столкновения не произошло. При этом известно, что Генштаб национальной обороны Греции пока официально не подтверждает произошедшее.

Греческо-турецкий конфликт разгорелся после объявления Анкарой о планах проводить разведку месторождений газа и нефти у берегов Эгейского моря, принадлежащих Афинам. Агрессивными действиями турок недовольны и в Европе. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию остановить одностороннюю разведку полезных ископаемых в этом регионе.