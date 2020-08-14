Президент РФ заявил о падении темпов ввода жилья из-за COVID-19

Темпы ввода жилья в строй снизились по стране на 11% из-за последствий коронавирусного кризиса, отметил президент России Владимир Путин.

В Архангельской области данный показатель упал более чем на 23%, констатировал глава государства в разговоре с врио губернатора региона Александром Цыбульским.

Строительство жилья является для этого субъекта РФ одной из наиболее острых проблем. В 2018–2019 годах темпы ввода жилья там были значительно ниже, чем по РФ в целом, и в первые шесть месяцев текущего года ситуация не улучшилась, добавил Путин, предложив начать обсуждение именно с этого вопроса.