Появление чистого госдолга РФ встревожило «Сильную Россию»

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения Наталья Залюбовская назвала весьма тревожным сигналом появление чистого госдолга РФ, который превысил ликвидные резервы и достиг, по состоянию на 1 июля, 1,55 триллиона рублей.

«Ждать увеличения доходов в ближайшие 2–3 года просто неоткуда, мелкий и средний бизнес после выхода из пандемии сократился почти на 40%, а это еще не началась волна массовых банкротств, которая ожидается после 1 октября», — сказала Залюбовская в комментарии «Политике Сегодня».

По ее словам, после пандемии коронавируса крупный бизнес «выживает», особенно пострадавшие отрасли, благодаря поддержке государства. Активы правительства не покрывают сумму госдолга, поэтому сокращаются бюджетные расходы на последующие годы. Хотя аналитики напоминали о резервах правительства и Фонда национального благосостояния.

«Безусловно, от этого пострадают в первую очередь граждане, наука и культура, как было уже не раз, к сожалению», — считает Залюбовская.

Пандемия изменила и рынок труда, потому что организации сокращали штат или ликвидировали должности. Министерство труда и социальной защиты определило, что под риском увольнения трудящиеся в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в транспортной отрасли.

В «Сильной России» считают, что сейчас покупательская способность граждан держится на бюджетниках. Дальнейшее развитие событий можно лишь предполагать.

«Думаю, уровень безработицы увеличится. Даже ритейлеры ощутят на себе проседание отрасли, так как средний чек покупателя уже сейчас сократился в среднем на 30%. Предполагаю, что впереди нас ожидает погружение в экономический кризис, а не выход из него», — не исключила Залюбовская.