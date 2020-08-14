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13:26   14 Августа 2020
Политика

Тихановская хочет провести мирные акции в Белоруссии

Тихановская хочет провести мирные акции в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к мэрам городов республики с предложением провести мирные массовые собрания 15–16 августа. Об этом она заявила в Telegram.

Тихановская записала видеообращение, в котором призвала провести мирные акции в каждом из городов Белоруссии. По ее мнению, мероприятия продемонстрируют "открытость и честность" граждан республики.

"Уже появляются абсолютно мирные акции: цепи женщин солидарности, абсолютно не воинственные", — сказала она.

Политик поблагодарила участников массовых забастовок на крупных предприятиях страны, пишет "Комсомольская правда".

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #кандидат #тихановская

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