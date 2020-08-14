Олейник о ликвидации завода «Мотор Сич»: украинцы доигрались

Ситуация с уничтожением некогда успешного запорожского завода «Мотор Сич», который занимается разработкой, производством, обслуживанием и ремонтом авиационных двигателей, стала возможна из-за того, что Украина не является суверенным государством.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политик Владимир Олейник, комментируя недавнее заявление депутата верховной рады, замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александра Дубинского о том, что бывший президент «Мотор Сича» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить предприятие.

Напомним, Дубинский выложил на видеохостинге YouTube ролик, в котором обвинил экс-президента и генерального конструктора завода «Мотор Сич» в том, что тот продал акции предприятия китайским инвесторам, после чего занялся уничтожением завода.

«Его (Богуслаева) сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — подчеркнул парламентарий, добавив, что украинская правоохранительная система помогает бывшему президенту уничтожать завод, и властям необходимо обратить внимание на ситуацию.

Комментируя это видео, Владимир Олейник напомнил радиослушателям, что в свое время запорожский завод «Мотор Сич» был одним из лучших предприятий в Европе, он представлял собой большое достижение всего Советского Союза.

«Но после того как посол США в 2014 году сказал, мол, Украина будет супер аграрным государством, а Европейский союз выпустил жесткую директиву, мол, никакого развития машиностроения, завод Украине стал не нужен. Предприятие не было убыточным, но в Россию продавать двигатели стало нельзя, рынок сократили», — добавил Олейник.

Тогда завод решили купить китайцы, которые действительно нуждаются в двигателях, но этому помешали американцы, рассказал Олейник. А Украина, которая уже не является суверенным государством, с этим смирилась и сделка было остановлена.

«Доигрались до того, что, по сути, предприятие пойдет на металлолом – как говорится, ни себе ни людям. Кроме того, чиновники на этом решили нагреть руки. Поэтому предприятие фактически уничтожено», — заключил Владимир Олейник.

Напомним, два года назад, после того, как украинская Служба безопасности, заподозрила Вячеслава Богуслаева в том, что он незаконно продал инвесторам из Китая более 50% акций «Мотор Сич», суд арестовал все акции предприятия.