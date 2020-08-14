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13:14   14 Августа 2020
Происшествия

Следком назвал мотив убийства руководителя Центра "Э" МВД Ингушетии

Следком назвал мотив убийства руководителя Центра "Э" МВД Ингушетии

Следственный комитет Ингушетии назвал причину убийства главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступление с целью внести страх среди представителей правоохранительных органов, а также посеять панику среди мирных жителей региона.

Сам инцидент произошел в начале ноября прошлого года, когда на Эльджаркиева и его брата совершили вооруженное нападение в центре Москвы. Сейчас к делу привлечены 12 фигурантов, которым инкриминированы различные статьи, связанные со степенью участия в совершенном преступлении. Одного из предполагаемых преступников объявили в международный розыск.

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Автор: Илья Романович
#ск #ингушетия #Ибрагим Эльджаркиев

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