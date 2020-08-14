Следком назвал мотив убийства руководителя Центра "Э" МВД Ингушетии

Следственный комитет Ингушетии назвал причину убийства главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступление с целью внести страх среди представителей правоохранительных органов, а также посеять панику среди мирных жителей региона.

Сам инцидент произошел в начале ноября прошлого года, когда на Эльджаркиева и его брата совершили вооруженное нападение в центре Москвы. Сейчас к делу привлечены 12 фигурантов, которым инкриминированы различные статьи, связанные со степенью участия в совершенном преступлении. Одного из предполагаемых преступников объявили в международный розыск.