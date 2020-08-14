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13:11   14 Августа 2020
Политика

Глава Белоруссии описал негативные последствия забастовок

Глава Белоруссии описал негативные последствия забастовок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях в республике, сообщают российские СМИ.

Забастовки на заводах и фабриках Белоруссии могут привести к потере доходов от экспорта товаров, отметил Лукашенко. По его словам, остановка работы предприятий выгодна лишь иностранным конкурентам в Канаде, США и Германии.

"Все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда!", — заявил Лукашенко.

Президент опроверг слухи о том, что он "якобы" находится за пределами Белоруссии, пишет ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #забастовка #лукашенко

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