Глава Белоруссии описал негативные последствия забастовок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях в республике, сообщают российские СМИ.

Забастовки на заводах и фабриках Белоруссии могут привести к потере доходов от экспорта товаров, отметил Лукашенко. По его словам, остановка работы предприятий выгодна лишь иностранным конкурентам в Канаде, США и Германии.

"Все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда!", — заявил Лукашенко.

Президент опроверг слухи о том, что он "якобы" находится за пределами Белоруссии, пишет ТАСС.