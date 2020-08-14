Семьям военнослужащих назначат новое пособие в 12,2 тысячи рублей

Российские семьи военнослужащих, где воспитывается ребенок до трех лет, смогут получить от государства новую выплату. Ее размер составит 12 219 рублей, сообщают СМИ.

Обязательным условием для назначения детского пособия является прохождение молодым человеком военной службы по призыву. В таком случае семье ежемесячно будут начислять из федерального бюджета по 12 219 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Период выплат продлится во время всего срока службы россиянина до наступления момента трехлетия ребенка. Для оформления денежной поддержки семье следует обратиться в МФЦ.

Ряд регионов ранее сообщил, что многодетные семьи получат выплату в размере более 3700 рублей на каждого ребенка для подготовки к учебному году. Власти сами устанавливают условия для начисления пособий. Так, в Москве и Санкт-Петербурге родители получают деньги для покупки школьной формы.