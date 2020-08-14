Пластический хирург назвал основные причины старения россиянок

Пластический хирург Владимир Плахотин согласился с доводом врача-косметолога Екатерины Морозовой, которая связала уровень доходов с темпом старения россиянок. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт рассказал об особенностях появления морщин у соотечественниц.

«Красивая женщина — это, прежде всего, здоровая женщина. Чтобы дольше не стареть, женщина должна правильно питаться, желательно вообще не работать, почаще отдыхать, заниматься фитнесом. Грубо говоря, у нее должен быть социальный статус. Я абсолютно согласен с этим. Тогда она может больше времени уделять себе. Женщины с низким социальном статусом, к сожалению, стареют быстрее, у них нет сил и денег на уход за собой. Сорокалетние женщины с разным статусом могут выглядеть абсолютно по-разному», — говорит эксперт.

По словам пластического хирурга, основной причиной преждевременного старения женщин является курение. Вредные привычки Плахотин относит к социально неблагополучным слоям.

«Знаете, пластические хирурги в США курящих женщин просто отказываются оперировать. Дело тут не только в преждевременном старении. После операции у курящих появляются ужасные отеки, у них наблюдается очень долгое восстановление, а швы получаются некрасивыми. Я за пластику курящих беру дороже, это за мои нервы и имя», — признается эксперт.

Крадут молодость и красоту лишний вес и нездоровое питание, объяснил Плахотин:

«Лишний вес —это сахарный диабет, различные нарушения обмена веществ, эндокринные заболевания. При избыточной массе тела начинаются проблемы с яичниками, с гормонами. Все это отражается на внешности. Вес — сложная, болезненная тема».

Для россиянок характерен деформационный тип старения, когда лицо оплывает, полнеет, а овал теряет форму:

«Россиянки в молодости немного щекастые, и с маленькими подбородками, аккуратненькими, чуть недоразвитыми. А в Италии, Испании, и Германии лица более скуластые, у них более выражены подбородки. Таков наш генотип. У россиянок быстро эти щеки начинают падать. Старение идет сверху вниз — сначала скулы, потом носогубки, а потом начинают появляться брыли — падает подборок и шея. Брыли ломают овал лица. Если у европейских женщин они появляются в 60, то у наших — в 40-45. Самая распространенная операция — это медиальный лифтинг. То есть восстановления овала лица», — заключил эксперт.

Ранее врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала «Пятому каналу», что российским женщинам свойственен смешанный тип старения кожи, то есть деформации, мускулистый тип и образование мелких морщин. Однако, по ее мнению, главным является старение социальное — когда женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой.