Военные РФ в Сирии помогли поступающим в вузы приехать на экзамены в Алеппо

Российские военные помогли трем тысячам сирийских абитуриентов прибыть в Алеппо для сдачи экзаменов в вузы. Это удалось осуществить усилиями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и администрации города.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), поступающие в университеты вчерашние школьники прибыли из Манбиджа. Оказавшись в Алеппо, молодые люди были обследованы на возможное наличие симптомов коронавируса.

Жить и готовиться к вступительным экзаменам поступающие будут на территории обычных школ. В городе в настоящий момент открыто порядка 20 таких пунктов. При этом абитуриенты вовсе не жалуются. Они довольны, что имеют возможность получать высшее образование.