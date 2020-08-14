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12:53   14 Августа 2020
Общество

Военные РФ в Сирии помогли поступающим в вузы приехать на экзамены в Алеппо

Военные РФ в Сирии помогли поступающим в вузы приехать на экзамены в Алеппо

Российские военные помогли трем тысячам сирийских абитуриентов прибыть в Алеппо для сдачи экзаменов в вузы. Это удалось осуществить усилиями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и администрации города.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), поступающие в университеты вчерашние школьники прибыли из Манбиджа. Оказавшись в Алеппо, молодые люди были обследованы на возможное наличие симптомов коронавируса.

Жить и готовиться к вступительным экзаменам поступающие будут на территории обычных школ. В городе в настоящий момент открыто порядка 20 таких пунктов. При этом абитуриенты вовсе не жалуются. Они довольны, что имеют возможность получать высшее образование.

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Автор: Кристина Мокроусова
#помощь #сирия #алеппо

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