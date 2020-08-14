Ужесточение закона о митингах позволит избежать болгарского сценария

Почти месяц в Болгарии продолжаются антиправительственные протесты. Люди обвиняют власть в коррупции, требуют отставки правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Дело дошло до баррикад: в центре болгарской столицы протестующие выстроили заграждения и небольшие палаточные лагеря.

Из-за того, что митингующие перекрыли Орловский мост и площадь Независимости, водители общественного транспорта Софии вынуждены были поменять маршруты. Баррикады возникли спустя всего несколько часов после того, как полиция убрала предыдущие заграждения. Также массовые митинги проходят в Варне, Русе, Пловдиве и Бургасе.

Неугасающий интерес протестующих масс постоянно подогревается Оппозиционной Болгарской социалистической партией (БСП). 15 июля 2020 года социалисты заявили о недоверии правительству страны и предложили внести в парламент вопрос о соответствующем вотуме. Однако недовольства в обществе возникли еще задолго до правительственных споров.

В мае этого года около 2000 тысяч человек вышли на улицы Софии, требуя отменить режим самоизоляции. Протестующие не пользовались индивидуальными средствами защиты, пренебрегая даже медицинскими масками. Подобное отношение к угрозе коронавируса в России в разгар пандемии демонстрировали коммунисты из партии КПРФ.

Напомним, последователи Ленина поддержали сотрудников «Мосгортранса», вышедших на стихийный протест из-за длительного карантина в здании общежития. Карантинные ограничения в Москве, введенные из-за COVID-19, члены партии КПРФ решили проигнорировать. КПРФ увидела в мерах предосторожности признаки насильственного заключения людей в собственных квартирах.

В мае члены регионального отделения КПРФ Санкт-Петербурга нарушили введенный для предотвращения распространения коронавируса «масочный режим». Коммунисты, не соблюдая меры предосторожности, провели маевку рядом с проходной завода «Северная верфь».

Болгария, которая принадлежит к странам бывшего социалистического лагеря, показывает аналогичный настрой общественности, заявил депутат Госдумы Евгений Марченко. По его словам, такое агрессивное поведение людей, как в центре Софии, необходимо пресекать. Лица, ответственные за организацию митингов, должны помнить о неминуемом наказании.

«Законодательство в России в этом плане следует ужесточить. Но дело тут в другом. Если помните, то после многократных нарушений со стороны КПРФ весной в разгар эпидемии коронавируса, в итоге так никто и не был наказан. Это порождает в головах организаторов протестов чувство безнаказанности. Как минимум нужно привлекать к административной ответственности, наказывать штрафами. Как максимум: более жесткие методы», — сообщил парламентарий.

Более строгое отношение со стороны правоохранителей к оппозиционной социалистической партии Болгарии также могли поменять картину протестов в Софии, заверил Марченко.

Российский журналист и общественный деятель Армен Гаспарян дополнил депутата Госдумы: за нарушение режима самоизоляции весной выступали отдельные сторонники КПРФ, но не вся партия. Впрочем, не стоит забывать о возложении цветов к мавзолею на Красной площади в честь дня рождения Владимира Ленина. «Политика Сегодня» писала, как члены партии КПРФ без масок и перчаток участвовали в массовой акции.

С точки зрения Гаспаряна, коммунистов, которые призывают людей нарушить самоизоляцию, нужно исправлять не мечом Фемиды, а посохом Асклепия.

«Если мне не изменяет память, подобной деятельностью занимался глава московского горкома КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин, а также лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин. Из них не нужно делать великомучеников и прославлять их тотальную шизофрению. Потому что по многим из них вообще плачет квалифицированная медицинская помощь», — добавил Гаспарян.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в разговоре с «Политикой Сегодня» уже высказывал мнение, что российским законодателям следует пересмотреть закон о митингах, чтобы избежать повторения сценария американских беспорядков на территории России.

Напомним, массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.