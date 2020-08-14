Российские авиадвигатели получат новый прочный материал

Ученые из России нашли способ повысить прочность перспективного искусственного материала, который уже широко используется в разных отраслях производства, в том числе и в авиастроении, но отличается низкой прочностью.

Как сообщает НИТУ (национальный исследовательский технологический университет) «МИСиС», ученые разработали технологию, позволяющую решить эту проблему и повысить прочность карбида кремния.

Карбид кремния, который искусственно синтезируется из полевого шпата и кварцевого песка, используется в различных производствах в качестве огнеупора, абразива, конструкционного соединения и полупроводника. Например, сделанные из этого материала турбинные лопатки или детали двигателей внутреннего сгорания позволяют использовать более высокие рабочие температуры, а также серьезно улучшают характеристики агрегатов – не только КПД (коэффициент полезного действия), тягловую силу и мощность, но и экологичность.

Однако до сих пор карбидокремниевая керамика отличалась малой прочностью на изгиб и растяжение, а также низкой трещиностойкостью. Российским ученым удалось разработать технологию самораспространяющегося высокотемпературного синтеза которая позволяет формировать в структуре материала армирующие нановолокна, а значит улучшает прочностные характеристики материала.

«Синтез проводился в несколько этапов. Сначала порошки кремния, углерода, а также тантала и тефлона замешивались в планетарной мельнице, затем полученная смесь сжигалась в реакторе. Как раз в процессе горения происходило формирование нановолокон. Последний этап — спекание изделия в вакуумной печи», — говорится в публикации университета.

Используя этот метод, как заявляют ученые, можно в полтора раза повысить устойчивость карбида кремния к возникновению трещин.