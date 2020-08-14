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Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу
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"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

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 Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу

Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу
12:24   14 Августа 2020
Политика

Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу

Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу

Американское правительство потратит 174 тысячи долларов на рекламу СМИ в Twitter. Соответствующий контракт с соцсетью подписало агентство США по глобальным медиа (USAGM) 1 мая.

Известно, что соглашения о рекламе "Голоса Америки" были заключены между соцсетью и консалтинговым агентством Chaise Management Group. В период с 2018 по 2020 год на эти нужды было потрачено от 100 до 237 тысяч долларов на каждый контракт.

В прошлом году администрация Twitter сообщила о запрете рекламы государственных СМИ. Но на странице соцсети под названием "Центр прозрачности рекламы" сообщается, что "Голос Америки" пользуется услугами этой платформы, пишет RT.

В то же время эта соцсеть маркирует аккаунты российских государственных СМИ. Свое недовольство по этому поводу выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Автор: Илья Романович
#сша #twitter #реклама

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