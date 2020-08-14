"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

Данные по "Северному потоку — 2", запрошенные антимонопольным регулятором Польши (UOKIK), были переданы 10 августа, следует из ежеквартального отчета "Газпрома".

В российской компании уточнили, что последний на данный момент запрос датируется 10 июля, а получен он был 13 июля. UOKiK прошлой весной предъявил "Газпрому" и его пяти партнерам по строительству газопровода обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. В ведомстве утверждают, что российская сторона отказалась предоставлять сведения, относящиеся к делу, и в начале текущего месяца было объявлено о штрафе в размере 50 млн евро за "несотрудничество".

Пресс-служба "Газпрома" объясняла, что затребованная информация не имела никакой связи с предметом расследования, поэтому решение будет оспорено в суде.