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11:56   14 Августа 2020
Экономика

"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

Данные по "Северному потоку — 2", запрошенные антимонопольным регулятором Польши (UOKIK), были переданы 10 августа, следует из ежеквартального отчета "Газпрома".

В российской компании уточнили, что последний на данный момент запрос датируется 10 июля, а получен он был 13 июля. UOKiK прошлой весной предъявил "Газпрому" и его пяти партнерам по строительству газопровода обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. В ведомстве утверждают, что российская сторона отказалась предоставлять сведения, относящиеся к делу, и в начале текущего месяца было объявлено о штрафе в размере 50 млн евро за "несотрудничество".

Пресс-служба "Газпрома" объясняла, что затребованная информация не имела никакой связи с предметом расследования, поэтому решение будет оспорено в суде.

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Автор: Илья Романович
#польша #газпром #газопровод #северный поток 2 #UOKiK #антимонопольное расследование

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