Ницой обвинила Екатерину II в воровстве Одессы у украинских магнатов

Украинскую националистку Ларису Ницой возмутили соотечественники-шоумены, которые на русском языке проводят свои концерты в Одессе – городе, который, по ее словам, основала вовсе не Екатерина Вторая.

Свое возмущение Ницой высказала в эфире украинского «4 канала», назвав при этом «идиотами» одесситов, с которыми украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов разговаривает на концертах по-русски.

«Начинает Юра Горбунов, украиноязычный Юра Горбунов, приезжает в Одессу и начинает с одесситами, идиотами, разговаривать на русском языке. Но это же он хочет показать: «Я свой парень, я свой в доску», — заявила националистка, слова которой приводит издание «ПолитНавигатор». — Что с тобой случилось, Юра Горбунов? Уже первый удар мне под дых, на русском языке разговаривает».

Затем, по ее словам, на сцену выбегают русскоязычные девочки – стройные и красивые, которые продолжают общаться с публикой по-русски, да к тому же и говорят, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной Второй.

«Здравствуй, Одесса, мы же знаем, что тебя основала Екатерина Вторая». И далее по тексту», — цитирует исполнительниц Ницой.

Далее на сцену выходит украинский актер Станислав Боклан – красивый мужчина, выдающийся актер нашего времени, продолжает рассказывать Ницой, который к тому же сыграл в «Поводыре» Кобзаря слепого, и по идее, должен быть в теме, так как этот фильм рассказывает о том, как уничтожалась Украина и все украинское.

«Он же по идее в материале, как уничтожалась Украина. В «Поводыре» тебя же расстреляли, пусть и в кадре, ты же по идее, в курсе», — обращается Ницой к актеру.

Однако и он разговаривает с публикой на русском языке, к тому же предыдущие русскоязычные исполнительницы, рассказывавшие о том, что Одессу основала Екатерина Вторая – это «его девочки», продолжает возмущаться Ницой.

«Украинцы, проснитесь, какая Екатерина Вторая уже? Не основала Екатерина Вторая никакую Одессу, — обращается националистка уже ко всем зрителям. — Еще в 1410 или 1415 году, когда Украина была в составе Литовского княжества, туда и Польша же входила в общую страну. И вот поляк поехал по делам и пишет, что заехал в порт Коцабеев. Коцаба там жил, был какой-то магнат украинский Коцаба, который, на секундочку, основал порт Коцабеев».

А Екатерина Вторая, по словам Ларисы Ницой, украла у украинцев этот порт Коцабеев и назвала его Одессой.