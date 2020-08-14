Украина объявит войну террору в союзе с СНГ, но без России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выходе из Антитеррористического центра СНГ. Киев денонсирует протокол об организации и проведении совместных антитеррористических мероприятий на территориях стран-участниц содружества.

Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что украинский лидер в своем решении руководствуется юридической целесообразностью, а не затевает политические интриги против партнеров по СНГ.

«Я не думаю, что в этом случае речь идет о каком-то специальном действии или сложной стратегии Зеленского, направленной на разлад. Членство Украины в СНГ всегда было проблемным с юридической точки зрения. Хотя Украина является одним из создателей СНГ, но при этом не является членом», — поделился мнением Окара в комментарии «Политике Сегодня».

Украина так и не стала членом СНГ де-юре, но считалась одним из ключевых участников клуба. В рамках Союза единый Антитеррористический центр был призван координировать деятельность органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран содружества. Впрочем, методы Киева в борьбе с терроризмом не изменятся, указал эксперт.

«Выход Киева из центра не является изменением политики Украины в борьбе с терроризмом, потому что эта борьба идет в рамках существующих двусторонних соглашений. Центр не имел уникального значения и, если Украина из него выходит, это не значит, что что-то существенно изменится в борьбе с терроризмом», — считает Окара.

В 2019 году Международный валютный фонд включил Украину в группу развивающихся европейских стран и убрал из перечня СНГ. Политолог объяснил, как Киев действует в современных реалиях и в новом статусе, но без содружества.

«Украина продолжит сотрудничество со странами СНГ, но по-другому. Большинство важнейших договоров, которые заключили в рамках СНГ, теперь существуют как двусторонние. Хотя двусторонние отношения с РФ невозможны сейчас, а со всеми остальными странами содружества диалог поддерживается. Нет никаких оснований считать, что отношения Украины с другими странами, помимо РФ, изменятся», — подытожил Окара.

СНГ создали в декабре 1991 года действовавшие в то время глава РФ (РСФСР) Борис Ельцин, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Однако Киев после ратификации соглашения о создании СНГ не подписал устав содружества.

В 2014 году Украина запустила процесс выхода из СНГ, заявив о европейской ориентации страны. К 2018 году Киев прекратил действие отдельных международных договоров в рамках содружества, в числе которых внешнеэкономическое сотрудничество, обмен экономической информацией, сохранность межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, налоговые соглашения.