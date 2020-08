Пентагон вернулся к опыту 50-х и открыл охоту на НЛО

Министерство обороны США объявило о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов, обнаруженных летчиками ВВС. Ее куратором назначен заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист.

В июле этого года американский Конгресс высказал свою обеспокоенность тем, что найденные НЛО могут не только иметь земное происхождение, но даже представлять собой средства разведки «потенциальных противников».

The Pentagon is forming a new task force to investigate UFOs that have been observed by US military aircraft, sources say https://t.co/UdF4oil7kl pic.twitter.com/QW5sr3Fvk1