Пентагон вернулся к опыту 50-х и открыл охоту на НЛО

Министерство обороны США объявило о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов, обнаруженных летчиками ВВС. Ее куратором назначен заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист.

В июле этого года американский Конгресс высказал свою обеспокоенность тем, что найденные НЛО могут не только иметь земное происхождение, но даже представлять собой средства разведки «потенциальных противников».

The Pentagon is forming a new task force to investigate UFOs that have been observed by US military aircraft, sources say https://t.co/UdF4oil7kl pic.twitter.com/QW5sr3Fvk1 — CNN (@CNN) August 14, 2020

Руководитель Русской уфологической станции (RUFORS) по Уралу Алексей Королев рассказал, что подобные программы существуют на протяжении нескольких десятков лет во всех ведущих странах мира, и США — не исключение.

«В США это началось еще в 50-х годах. Можно сразу же вспомнить, что был такой американский проект “Голубая книга”, который занимался тем же самым. Такие программы, такие специалисты всегда были и всегда будут. Ничего сенсационного в этом нет», — объясняет эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Собеседник агентства напомнил, что непознанным интересовался и главный соперник Вашингтона в холодной войне: в СССР существовала правительственная секретная программа по изучению аномальных явлений, получившая название «Сетка». Она была запущена в 1978 году. Тогда ученые и очевидцы наблюдали за «Петрозаводским феноменом» — большим медузообразным объектом в северной части СССР и Финляндии.

«В СССР сменилось три программы, каждая из которых отработала по десятку лет. Среди них — проект “Сетка”. И если мы сейчас сообщим, что у нас тоже собрана группа Министерства обороны, то это будет означать, что мы просто повторяем уже много раз пройденные пути», — не сомневается эксперт.

Петрозаводский феномен 20 сентября жители Петрозаводска увидели то ли НЛО, то ли следы запуска ракеты в Плесецке, то ли падение метеорита. Тайна «петрозаводского чуда» не раскрыта до сих пор. Ночью 20 сентября 1977 на небе вдруг ярко вспыхнула огромная звезда.⬇️ pic.twitter.com/jGsaSfq45Q — В мире интересного (@sapid_world) July 10, 2020

Несмотря на то, что все программы осуществляются под грифом «Совершенно секретно» и результаты, как правило, никогда не оглашаются, специалист не исключает возможности «утечки» информации о готовящимся исследовании США.

«По отдельным реакциям должностных лиц иногда можно судить, что такие программы, действительно, приносят много положительного. Можно вспомнить как, например, бывший министр обороны Канады Пол Хеллье года три назад открытым текстом сообщил, что внеземные цивилизации есть и что правительство Канады об этом знает. Наш Дмитрий Медведев тоже как-то в форме шутки высказался о существовании НЛО, но можно было подумать, будто он обладает такой информацией. Это все проскальзывает, но очень дозировано», — объясняет собеседник ПС.

В 2012 году нынешний зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал интервью нескольким федеральным каналам, в которых затронул тему контактов с внеземными цивилизациями.

«Рассказываю вам в первый и в последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано: «Совершенно секретно», и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету <…> Сколько их среди нас - рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику», — поделился Медведев с журналисткой телеканала РЕН-ТВ Марианной Максимовской.

В июне президент США Дональд Трамп намекнул, что знает много интересных подробностей о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.

Впрочем, загадочным явлением есть и вполне «земное» объяснение. Экс-начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России Сергей Хатлыев ранее выразил мнение, что версию об НЛО США используют в качестве предлога, чтобы комитет по разведке продолжал выделять и даже увеличивать финансирование ВВС и других военных сил Америки.