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Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

 Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса
"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

 Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

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11:42   14 Августа 2020
Политика

Чехия заинтересована в услугах РФ по строительству АЭС "Дукованы"

Чехия заинтересована в услугах РФ по строительству АЭС "Дукованы"

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш ответил на претензии США к участию России в строительстве важных инфраструктурных объектов республики. Прага не будет исключать Москву из участников тендера на возведение энергоблока для АЭС "Дукованы".

Чешский премьер заявил, что страна будет действовать как член Евросоюза. Согласно имеющимся правилам, никто не будет исключен из списка претендентов на участие в реализации этого важного проекта. Подробнее об этом рассказывается в материале ФАН.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия использует инфраструктуру Чехии якобы для попыток оказания влияния на республику. Он призвал чешские власти больше сотрудничать с Соединенными Штатами.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #аэс #чехия

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