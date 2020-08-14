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11:38   14 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

Легализация игорного бизнеса, которая уже фактически произошла на Украине, может стать еще одним поводом для очередного бунта регионов стран против Киева.

Об этом в пятницу, 14 августа, пишет издание EurAsia Daily, приводя сообщение первого заместителя председателя Тернопольского областного совета Василия Деревляного о введенном в этом регионе запрете на игорный бизнес.

Как написал Деревляный на своей странице в социальной сети Facebook большинство депутатов Тернопольского облсовета поддержали предложение запретить игорный бизнес, внесенное фракцией партии «Батькивщина».

«Уважаемые жители региона, 11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета… Фракция «Батькивщина» предложила внести в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области (за проголосовали 34 депутата — решение принято)», — сообщил чиновник.

 

По итогам заседания облсовета было принято решение: запретить на территории Тернопольской области создавать казино, залы игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведение, а также запретить функционирование уже существующих игорных заведений; рекомендовать органам местного самоуправления Тернопольской области, а также облсоветам других регионов Украины рассмотреть решение Тернопольского облсовета и поддержать его; рекомендовать президенту Украины, правительству и парламенту запретить игорный бизнес на всей территории страны.

Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

Таким образом, отмечает EurAsia Daily, можно констатировать что противостояние между региональными властями Украины и центральной властью в Киеве уже началось, и решение Тернопольского областного совета о запрете игорного бизнеса стало его первой ласточкой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации в стране игорного бизнеса ровно месяц назад — 14 июля 2020 года.

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Автор: Александр Люблинский
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